Reacciones positivas a nuevo video de Bad Bunny, "Yo perreo sola"

Bad Bunny ha dejado en shock al mundo por su nuevo video "Yo perro sola", donde aparece vestido de mujer y saca sus mejores pasos de 'perreo'. Lo que no se sabe es que esta canción y clip está dedicado a la violencia y abuso contra las mujeres en el mundo. En redes sociales pese a que siempre es criticado, esta vez lo han aplaudido.

En el video el puertorriqueño 'conejo malo' interpreta a diferentes mujeres y trata sobre las situaciones habituales durante las noches de fiesta. Sabemos que a muchas mujeres les gusta bailar solas. Incluso al final del video sale la frase: “Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.

Las reacciones no se han hecho esperar pues, en un escenario, el reguetonero aparece vestido de mujer, pero en el fondo aparece las palabras: "Ni una menos" y "Las mujeres mandan". También se lo puede ver poniéndose alcohol gel, pues en este momento se vive una pandemia por el coronavirus.

Otra escena insólita es cuando el mismo Bad Bunny vestido de mujer, 'perrea' con el mismo Bad Bunny pero vestido de hombre. Esto, ha enloquecido a sus fanáticos que lo han compartido en sus redes sociales.

Mi psicólogo: la bad bunny mujer no existe, no puede hacerte daño

Mmm si me gusta que Bad Bunny sea transgresor con los roles de género porque la mayoría de su fandom son neandertales machistas y homofobicos. pic.twitter.com/t1G5ZKm9D4

El relambe bicho que me dijo que yo no era feminista porque me gustaba Bad Bunny // Bad Bunny: UN ICONO. pic.twitter.com/Wkt8Z914JS

