El detalle que descuidó Natti Natasha en su selfie ¿Qué se le vio?

Natti Natasha suele compartir con sus fanáticos selfies y fotos con las que todos quedan atónitos. Sin embargo, en su más reciente publicación descuidó un detalle.

Se trata de un selfie en el que se le ve al natural, sentada en el interior de un auto, y portaba unas gafas de sol. Pero, en el reflejo de los mismos se observó algo que la dominicana descuidó.

Se ve en el reflejo el vestido corto y las piernas abiertas de la artista. Tal vez estaba súper cómoda y no se percató de la forma en que estaba sentada. De hecho, la intérprete de 'Oh Daddy' estaba sin una gota de maquillaje .

Aunque no tiene nada de malo en realidad, sus fanáticos no dejan escapar nada. "Veo, veo, hoy haciendo diligencias", se lee en la publicación que alcanzó más de 300 mil 'Me Gusta'.





El fin de semana, de hecho, compartió unas imágenes que dejó atónitos a sus fanáticos. Fue durante el "Reggaetón White Concert".

El evento reunió en la tarima del Coliseo de Puerto Rico a grandes nombres del género, como Nicky Jam, Becky G, Lunay, Chencho y RKM & Ken-Y.

En el concierto, realizado en Puerto Rico, la cantante se presentó con una transparencia de color piel. Este atuendo permitió que presumiera sus atributos y hasta se le destacó la 'retaguardia'.

De hecho, el atuendo lo acompañó con un velo de novia y un bouquet de rosas. ¿Será que es una señal que pronto se casa? O tal vez le está enviando indirectas a su pareja que ya es hora de dar el sí en el altar.

















