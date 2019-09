¡De infarto! El escote de Natti Natasha que compartió con sus fans

Nuevamente, la cantante dominicana Natti Natasha impacta a sus seguidores en Instagram, tras compartir una fotografía que deja ver su escultural figura.

Un escote que deja ver su ombligo y parte de sus 'chichis' contiene la nueva fotografía de la interprete de 'Criminal', 'Me gusta' y 'Quien sabe', en sus redes sociales.

Muchos de fans consideran que el blanco es 'definitivamente el color' que resalta la belleza de la cantante. Por esta razón, en los comentarios de la misma fotografía se leen sugerencias para que Natti, suba más fotos con este tipo de prendas.

El texto que acompaña a la publicación dice:

"No Lo trates NO, no me trates de engañar 💋 #nattinatasha 🇩🇴"