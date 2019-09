El detalle que dejó en evidencia la ruptura de Luisito Comunica y La Chule

Luego de tantos rumores, ahora sí ya se confirmó la ruptura de Luisito Comunica y La Chule. Aunque todavía no se saben los detalles, el punto es que ya dejó claro que 'El Rey Palomo' es su exnovio.

Cinthya Velázquez estuvo de invitada en el canal de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP. En el espacio estuvieron charlando en un 'momento de niñas' en el salón de la hermana de Ryan Hoffman (Rayito).

Mientras YosStoP le hacía la manicura a La Chule conversaban sobre sus viajes y su nueva etapa de vivir sola. Recordemos que anteriormente vivía en la casa de Luisito.

Luego contó que la primera vez que viajó al exterior de su país fue con Luis y su "suegra". "Cuando viajé con él por primera vez, me di cuenta que era lo que me gustaba hacer. Tengo que agradecerle a él porque fue un gran novio que me enseñó mucho sobre viajar", dijo la 'Lenguas de Gato'. Luego Yoss acotó que esa relación de Luis y Cinthya fue "medio a distancia".

En otro tema conversaban sobre cuando La Chule comenzó a aparecer en los videos de Luisito y que algunas personas se enojaban por eso. "La gente se molestaba solo porque era su novia", dijo Yoseline.

"Hay que aclarar que es un exnovio"

Cuando llegó el momento de conversar sobre los nuevos proyectos de La Chule, ella destacó que se enfocará en seguir promoviendo el empoderamiento femenino y viajar. Pero, Yoss tocó un punto álgido.

"Cuando se hizo viral el desmadre con tu novio. Bueno exnovio, hay que aclarar que ya es un exnovio, lo utilizaste para hacer cosas chidas", dijo la youtuber.

Cuando Hoffman dijo estas palabras, Chule simplemente movió la cabeza afirmando lo que su amiga dijo. Definitivamente: "A buen entendedor, pocas palabras".

Recordemos que últimamente no se le ha visto a Luisito y a Chule juntos. Él tiene un buen tiempo en Dubái y ella se ha dedicado a su nuevo hogar. Aunque ninguno de los dos ha borrado las fotos juntos que tienen en su Instagram. Tampoco es que han hablado mucho de su separación.

Esta polémica comenzó cuando salió a la luz un supuesto chat en el que se hablaba de una supuesta infidelidad de Luis del Villar a La Chule. Quienes estuvieron involucrados en la polémica, además de la expareja, fue Rayito y Lizbeth Rodríguez. La chica Badabun predió la mecha y hasta tuvo que disculparse luego.

Tanto fue que Lenguas de Gato tuvo que pedir, en un video llorando, que por favor no ta etiquetaran en publicaciones que hicieran referencia al tema.











Publicidad











Lea también:

Video relacionado