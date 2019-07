"La Chule", novia de Luisito Comunica, pide que no la etiqueten en publicaciones de supuesta infidelidad de su novio

Luisito Comunica y su novia, "La Chule" no han dejado de ser tendencia. Esto desde que se viralizó un video que revela una supuesta infidelidad del youtuber mexicano. Quien destapó la olla fue la 'chica Badabun' Lizbeth Rodríguez. Ella encontró un mensaje del 'Rey Palomo' contándolo todo.

Tras toda la polémica que se ha generado en redes sociales, Cinthya publicó unas historias. Ella pidiendo a sus seguidores que no la etiqueten en publicaciones que tengan que ver con el tema.

"Yo dudo de la veracidad de todo esto. Les pido amigos que no me etiqueten en esas cosas porque. La verdad no es fácil tener una relación así pública". Se le oye a la también youtuber mexicana entre lágrimas.