Karol G dará un concierto gratuito para sus fans en Colombia

Karol G anunció en sus redes sociales que el 7 de septiembre dará un concierto gratis para sus fans en Medellín, Colombia. Según la 'bebecita', el espectáculo forma parte del inicio de su 'Ocean Tour'.

"Familia ¿Cómo están? Medellín es mi ciudad y fueron los primeros que me escucharon por eso mi 'Ocean Tour' empezará en mi casa", dice la artista en un video colgado en su Instagram.

Karol añadió que esta gira es "muy especial" para ella porque es la primera "tan grande" y en lugares "gigantes".El punto es que el concierto será gratis para el público.

"Un regalo de mi para ustedes. Me asocié con la Alcaldía de Medellín. Tal vez hay quienes no pueden comprar un ticket para ir a un concierto, pero este no será el caso", añadió la intérprete de 'Punto G'.