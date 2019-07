Las revelaciones de "La Chilindrina" que incluyen peleas, romances y cambios de estilo

Durante un programa de tv peruana María Antonieta de las Nieves, más conocida como “La Chilindrina” , reveló que en los 80’ tuvo una 'escapadita' romántica con Luis Miguel durante una visita a Acapulco, México.

El entrevistador le hizo la pregunta si tuvo que escaparse del hotel para pasear en yate con el “Sol de México”. "La Chilindrina" hizo una pausa, tomó aire y se preguntó así misma de que manera la prensa se entera de estas cosas.

Finalmente ella dijo que sí, y recordó que ella estaba tomando sol, cuando se dio cuenta que de un yate le lanzaban piropos.

María Antonieta de las Nieves / Internet

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado"".

El personaje relató que disfrutaron de un atardecer “tan bonito y tan romántico”. El periodista le preguntó que hubiese hecho si "Don Ramón" se enteraba de esa salida, apelando a su personaje dentro de la serie "Chavo del 8", a lo que María Antonieta señaló que le sacaba toda la lana (dinero) posible para pagar los 10 meses de renta.

La Chilindrina” tuvo un romance con Luis Miguel / Internet

Entre otros detalles que reveló la actriz mexicana se destaca el hecho que en verdad su cabello fue cortado por Chespirito y tuvo que usar una peluca para disimular este cambio. Además, ella reveló que ha usado los mismos zapatos hace décadas y que tiene un novio en cada país que visita.

María Antonieta de las Nieves sostuvo que si hubiese querido acudir al velorio de Chespirito, pero una mala aceptación por parte de Florinda Meza frenó su deseo. Así recordó que cuando le preguntaron que sentía tras el fallecimiento de su mentor ella acotó que Florinda conquistará alguien más, como los romances que habría tenido con otras personas de la misma producción.

