“Kiko” reveló los motivos de su pelea con el Chavo del 8

Más de 4 años han pasado de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, varias revelaciones han surgido tras su muerte. Justamente en una entrevista, el actor Carlos Villagrán, para la cadena televisiva Telefe, recordó sus líos con Chespirito.

“Kiko”, en primera instancia, recordó con alegría al histórico programa humorístico, para desembocar en el problema que llevó al distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños. El actor aseguró que los problemas tenían que ver con “celos” por la trascendencia que había logrado su personaje (Kiko).

"Debido a que en las constantes giras las preguntas, en mayor porcentaje, se tornaban alrededor del personaje que daba vida Carlos Villagrán, el egoísmo, la ira, el celo profesional y artístico se notó y al punto de sacarme del programa", agregó el mexicano.

Ramón Valdés, por muestra de solidaridad, también salió del programa y con ello “El Chavo del 8” llegó a su fin, al perder a dos personajes que permitían que el hilo de las historias se den.

"Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile me dijo: 'Mira, hay un déficit en los registros de los personajes'. Le dije: 'Son tuyos los registros'. Pero me respondió: 'Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo'. Le pregunté: '¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más'. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa", finalizó Villagrán.

