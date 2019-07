Por esto rompió Lizbeth Rodríguez con su novio, Tavo Betancourt

View this post on Instagram

Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo… Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona!!! He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo! Siempre estarás en mi corazón!!! <3 Te convertiste en algo totalmente necesario para mi :/ no lo puedo explicar, solo puedo decir que sin ti, mi vida no hubiera sido la misma! Llegaste a complementarme y hacerme fuerte en los momentos en los que más lo necesitaba!! A tu lado me sentí invencible! Solo deseaba que estuviéramos juntos luchando todas las batallas… te amo !!! Y siempre ! Siempre! Tendrás en mi a esa amiga que te defenderá de todos, te escuchará y te aconsejará! A esa novia que te amará y dará amor a pesar de todo… y a esa confidente que jamás te juzgará y siempre te dará su hombro para llorar…