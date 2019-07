Dragon Ball: El momento que rompen el récord del Kamehameha más grande del mundo

Días antes del inicio de San Diego Comic Con, Toei Animation lanzó el reto de hacer el Kamehameha más grande del mundo. Y justamente este 17 de julio en el marco de la afamada convención, lo consiguieron.

El récord llegó gracias a las 786 personas que participaron haciendo la famosa técnica de Dragon Ball, vestidos como personajes del anime y liderados por Sean Schemmel, la voz de Gokú en el doblaje estadounidense de la franquicia, algo así como nuestro Mario Castañeda.

Gracias a esto, Toei Animation se llevó un certificado de Guinness World Records por la “mayor cantidad de gente haciendo un Kamehameha”. El récord anterior era de 250 personas.

Guinness World Record certifica a la mayor cantidad de gente haciendo un Kamehameha de Dragon Ball, en un evento organizado por Dragon Ball World Adventure (USA) durante San Diego Comic-Con International en San Diego, California, USA, el 17 de julio de 2019.

No obstante, aunque el récord se logró, el número de personas que acudieron a la cita fueron muchos menos de los esperados, ya que para alentar la asistencia al evento, Toei Animation prometió regalar scouters a las primeras mil personas que llegaran, pero se presentaron 786.

Ladies & Gentlemen, the official Guinness World Record attempt for the WORLD’S LARGEST KAMEHAMEHA, lead by @SeanSchemmel!!! 🐲👐💥 pic.twitter.com/KKbPRHSA7O

— Toei Animation (@ToeiAnimation) July 17, 2019