La escena de Dragon Ball que inspiró a DC Cómics

Dragon Ball es un ícono de la cultura pop, su importancia tanto en occidente como en oriente es indudable. Incluso esta serie permitió que conociéramos el anime en su mayor esplendor.

Una de las escenas más épicas de Dragon Ball Z fue sin duda el Kame Ha de Gohan y Goku contra su rival Cell. Fue este momento que uso el ilustrador de DC Cómics para dibujar un momento parecido con el superhéroe Superman.

Para refrescar la memoria, en el capitulo en el que Gohan tiene su brazo destrozado pro tratar de salvar a Vegeta de un ataque mortal, este escucha la voz de su padre recién fallecido de usar su máximo poder.

Un Kame Ha es la única técnica que logra usar para hacer frente al androide y cuando ya no tiene más fuerza el “alma” de su padre aparece para apoyarlo y así terminar con este villano del anime realizado por Akira Toriyama.

Esto se replicó cuando Superman escapar de una trampa que le había colocado Lex Luthor, archirrival del kryptoniano, y al momento de lograrlo este es acompañado por el espíritu de su padre adoptivo. La escena no se asemeja a la de Dragon Ball pero el ilustrados Jorge Jiménez indicó que se inspiró en ella.

I want to THANK everyone for the support and the kind words about this shot. It's not just any page more, the whole superman scene is written for it. is a clear tribute to the manga that inspired me to start drawing and fight hard for what I believe in. #dragonball #justiceleague pic.twitter.com/51Mr5CVVIV

— Jorge Jiménez (@JorgeJimenezArt) June 10, 2019