Rick y Morty: Así puedes ser un personaje de la serie

Rick y Morty es una de las series, que desde su estreno en 2013, no ha parado de realizar referencias a la cultura pop y se ha inmiscuido en la mente de todos sus seguidores, hasta el punto de ya considerarla una de las mejores producciones.

La serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon para la empresa asociada de Cartoon Network, Adult Swim, narra las aventuras de Rick y su nieto Morty. Viajes espaciales, problemas familiares y personajes poco convencionales son los que han hilado las trama de sus tres temporadas.

¿De qué trataría la película de Rick y Morty ?

Con el anunció de una cuarta entrega para finales de este 2019, los creadores de la serie no dejan de llenar de buenas noticias a los fanáticos de Rick y Morty. Ellos anunciaron este fin de semana una nueva iniciativa en la que lo seguidores pueden participar en un sorteo para ganar el premio de ser inmortalizado junto a los dos personajes de la serie.

Entérate de qué tratará la cuarta temporada

Para poder participar solo debes donar 10 dólares a las organizaciones caritativas NEXT for AUSTIN o Bergen County´s United Way, y así ganar la oportunidad de viajar a Los Ángeles. Ahí podrás realizar un recorrido por los estudios y convivir con sus creadores.

Para poder realizarte el aporte, y de esta manera participar, tienes que ingresar al siguiente enlace.

Ya terminaste las tres temporadas de Rick y Morty, está serie te encantará

Siga leyendo