Se revela que existió amorío entre Thalía con excantante famoso

Con el tiempo todo sale a la luz. Esta vez se reveló un amorío que se habría dado unos años atrás entre Thalía y un exintegrante del grupo Garibaldi.

Se trata de Charly López y todo ocurrió cuando el grupo tenía fuerza en la década de los 90. Fue él mismo quien reveló esos detalles en una entrevista en el programa 'El minuto que cambió mi destino' de Gustavo Adolfo Infante.











Publicidad











El famoso no solo reveló el romance con la mexicana. Sino que también contó que por ella ocurrió su ruptura con la novia que tenía, quien era su compañera de agrupación, Pilar Montenegro. Con esta chica ya tenía tres años de relación, sin embargo, en ese momento no se sabía que ocurrió con su relación. Muchos se preguntaban el por qué de rompimiento, Pero solo hasta ahora se pudo conocer las razones.

Puedes leer: El extraño mensaje de Luisa Fernanda W tras polémica con Pipe Bueno

El famoso contó que: "Fuimos novios muy al principio de iniciar el grupo. Duramos tres años juntos y tuvimos una relación muy bonita. Pero yo termino con ella porque conocí a Thalía en España, nos gustamos, nos tiramos la onda, a mí siempre me había gustado ella"

Ellos se habrían conocido porque Luis de Llano los presentó. Además, el famoso reveló que Pilar Montenegro quedó muy dolida con los hechos.

López y Thalía no duraron como novios más allá de los seis meses. Esto debido a que la mexicana tenía responsabilidades que no les daba el tiempo para compartir. La cantante pasaba en España mientras que Charly en México, por eso a veces solo hablaban por teléfono. No sabemos si fue esta distancia o qué, pero él confesó que no se llegó a enamorar de ella.

"La llegué a querer mucho, me he enamorado pocas veces, no había manera de enamorarnos”.

Puedes leer: Así le fue a Natti Natasha en su faceta como cheerleader

Te puede interesar