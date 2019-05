El extraño mensaje de Luisa Fernanda W tras polémica con Pipe Bueno

Los rumores sobre un supuesto romance entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han alborotado recientemente las redes. Pero y ¿qué opinan los famosos al respecto?. Recientemente la youuber ha enviado un extraño mensaje que ha causado controversia.

Todo surgió cuando un periodista dijo que vio a la pareja besándose. Después se viralizaron unas imágenes donde supuestamente se veía un momento cariñoso entre ellos. Tras estos rumores, los comentaros le cayeron a Luisa W y ella no tardó en reaccionar.

A través de Instagram, la colombiana publicó un post. Se trata de una foto con el siguiente mensaje:

Dejémosle a el destino lo que no sabemos, no hagamos promesas que seguro no cumplimos, sin expectativas, deja que fluya, y vivamos el momento hoy, que si se da, se da. Esto aplica para TODO".