Carapaz: “Mi objetivo es volver al Tour”

Richard Carapaz fue recibido este viernes con honores por el Gobierno de Ecuador por su oro olímpico. El carchense aprovechó para adelantar su objetivo para el próximo año:competir por el título del Tour de Francia, sin descartar otra gran vuelta.

“Todavía no sé qué gran vuelta voy a hacer. Mi objetivo es volver al Tour, es una carrera que me gusta muchísimo, que la he vivido desde dentro y desde fuera. Es un objetivo”, manifestó en una rueda de prensa en el Coliseo del Ministerio del Deporte.

Pendiente de saber oficialmente cuál será el trazado de la competición francesa, reconoció que conoce “un poco el recorrido”.

“Va a tener mucha montaña, eso nos favorece”, manifestó.

Con todo, quiso ser cauto y dijo esperar también a conocer cuál será el trazado de la Vuelta y el Giro de 2022 antes de anunciar cualquier decisión.

Admitió que le gustaría medir fuerzas para intentar el próximo año “hacer dos vueltas grandes y siempre pensando en ganar”.

Temporada histórica

La temporada que acaba de finalizar ha sido una de las más fructíferas para ‘la Locomotora del Carchi’, como tercero en el podio del Tour de Francia detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, y con la medalla olímpica de oro de ruta en Tokio.

Carapaz, una de las caras visibles del Ineos, reconoció que el equipo británico le respalda “al ciento por ciento”.

Dijo que siempre ha intentado “estar en el podio de una gran vuelta”, y que espera conocer el calendario de cada gran competición para trazarse su propio plan.

Te puede interesar