'El perro volador' que impresionó en pleno partido de Boca Juniors

Boca Juniors y Godoy Cruz se enfrentaron en la vuelta de los octavos de final de la Copa de la Superliga de Argentina. Este partido estuvo lleno de actos sorpresivos. Pues primero hubo una fuerte lluvia que no casi logra suspender el encuentro, y después se un 'perro volador' saltó a la cancha desde las gradas del estadio.

Los dos eventos extraordinarios ocurrieron al mismo momento. Antes de la primer media hora del partido, la lluvia hizo que no se pueda jugar con normalidad. En ese momento un perrito saltó a la cancha por primera vez. El evento tomó por sorpresa al público. El fotógrafo oficial de Boca,Javier García Martino, no perdió el tiempo y sin dudar captó al can que se hizo viaral.

Esta imagen viral muestra al 'perro volador' entrando en acción. El can aparece justo detrás d eJorman Campuzano, Carlos Tévez y Gustavo Alfaro, técnico de Boca.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y bautizar al can viral. Es así que lo nombraron como “el perro volador”.

😱⚽ ¡SE PASARON! Hinchas de Boca Juniors tiraron a un perrito desde la tribuna. Las imágenes están dando vuelta el mundo.#BocaJuniors #AFA #Argentina pic.twitter.com/2ePxscnxdH — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) May 6, 2019

Después el perro volvió a saltar en la cancha. Esta vez algunos aficionados de Boca estaban cerca del can y no impidieron que saltara, incluso, en el video se puede apreciar una mano de un aficionado que da la impresión que empuja al perro. Los internautas vieron lo negativo dela acto, algunos calificaron el acto como maltrato animal y exigen que se identifique el aficionado de Boca para sancionarlo.

Según los medios locals, el perro pertenecería a los Bomberos Voluntarios de la Boca. Además, el público informó que ‘el perro volador’ ya se había paseado por la cancha durante el calentamiento de los equipos previo al partido.

