Lo que hizo Claudio Bieler antes del partido Liga de Quito vs Independiente del Valle

Previo al partido Liga de Quito vs Independiente del Valle, Claudio Bieler no dudó en tomarse una foto con su ex equipo. Recordemos que 'El Taca' regresó a Ponciano después de siete años. Fue el 9 de diciembre de 2012 cuando LDU perdió 1-2 ante Emelec, equipo al que luego remató 1-0 y fue subcampeón.

Ahora, militando desde Independiente, Bieler decidió posar junto con su anterior equipo previo al encuentro por la décima segunda fecha de la LigaPro 2019.

Liga de Quito vs Independiente del Valle / API

El gesto fue bien visto en redes sociales. Sin embargo, Bieler no duró 10 minutos en el campo debido a una lesión. Hecho que enfureció a los usuarios en Twitter.

Reacciones

Claudio Bieler pisa mal y en la primera jugada del partido, en el segundo 30 o 35, pisa y hace un mal movimiento con la rodilla. Parece no va a continuar. — Diego Terán (@diegoteran93) May 4, 2019

Una lástima. Se retira lesionado Claudio Bieler antes de los 10 minutos. — ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ᴅáᴠɪʟᴀ ʙᴀsᴛɪᴅᴀs (@WilliamDavilaB) May 4, 2019

De esas situaciones PARTICULARES que te ocurren en la vida.

Claudio Bieler se lesiona a los 2 minutos, en la primera pelota que intentaba jugar en una cancha a la que vuelve después de 7 años.

Una pena. — Edu Andino (@eduandinoe) May 4, 2019

No puede más Claudio Bieler y se viene la primera variante en @IDV_EC, ingresa Alejandro Cabeza. No fue bueno el regreso del @TacaBielerSKC a Casa Blanca 😥💔 — Alexis Tubay Chávez (@ZarAlexisTubay) May 4, 2019

Recién viendo #LDU vs #IDV y veo que Claudio Bieler ya no está en la cancha, uuuuuuuuu…. — César Villalva J. (@Cesarvillalvaj) May 4, 2019

