Liverpool no contará con Salah ni Firmino para la semifinal de vuelta ante Barcelona

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó los peores temores. En la rueda de prensa brindada este lunes 6 de mayo anunció que Mohamed Salah ni Roberto Firmino no estarán para la semifinal de vuelta ante Barcelona por la Champions League.

"Ninguno (ni Firmino ni Salah) está disponible para mañana, no van a poder jugar. Salah se siente bien pero no lo suficiente desde el punto de vista médico. No puede jugar. Desafortunadamente, puedo confirmar que Salah no podrá jugar", expresó el seleccionador alemán.