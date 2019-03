Antonio Valencia no descansa y se recupera de lesión en Ecuador

Después de la confirmación de que Antonio Valencia dejará el Manchester United después de 10 años, el tricolor intensifica sus trabajos de recuperación física en Ecuador. El volante compartió en redes su rutina y sus trabajos de recuperación de lesión.

'Toño' Valencia sufrió una lesión de tobillo que incrementó en las últimas semanas y por lo tanto el DT de los 'Diablos Rojos' Ole Gunnar Solskjaer, no lo ha podido considerar en los partidos siendo el capitán y gran referente para el equipo inglés.

"La mejor forma de recuperarse es con energía natural ¡Gracias a mi tierra ecuatoriana por tanta variedad de frutos . A ustedes ¿Qué fruta les gusta más ?, escribió el volante.

Luego en un video mostró como ha intensificado sus trabajos de recuperación para volver a ser regular en la última parte de la temporada en la Liga Premier de Inglaterra.

It's never too late to start over. I mean, every step of the way, I just tried to build something that would last.The greatest peace we find is when we try to achieve our https://t.co/WDToxZtOxA every stage of life we must give our best to follow. pic.twitter.com/SB5Mh7cMOm

