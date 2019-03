¿Manchester United no extenderá contrato de Antonio Valencia?

El DT de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ofreció una rueda de prensa como todo los viernes, y entre los temas que trató, es que no estña seguro del uso de la cláusula para extender por un año el contrato de Antonio Valencia, el cual expira hoy a las 12:00.

'Toño' Valencia milita en los "Diablos Rojos" desde el 2009. Si el United no le propone un acuerdo, el ecuatoriano podría quedar libre y concluir una década de trabajo en el Manchester.

En la rueda de prensa, Gunnar Solskjaer mencionó que Valencia ha "tenido una carrera fantástica en el Manchester United".

“Pero al momento no estoy seguro si el Manchester United y Antonio llegarán a un acuerdo para la próxima temporada”, complementó, en torno a la posibilidad de que el United haga uso de la cláusula para extender por un año el contrato del tricolor ecuatoriano de 33 años.

⏰ – The end of the road for Antonio Valencia at @ManUtd?

The club has until 5pm today to trigger his contract extension and here's what Ole Gunnar Solskjaer has to say…

Follow today's Premier League build-up live: https://t.co/QrfLuVcK4f pic.twitter.com/eMo0hHYhYG

