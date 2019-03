Manchester United no extiende el contrato a Antonio Valencia

El equipo inglés, Manchester United decidió no utilizar la cláusula de extensión por un año con Antonio Valencia, por lo que quedaría libre para junio del 2019.

Medios ingleses confirmaron la información como el Metro. co. uk. "Antonio Valencia es un jugador libre de irse en el verano tras la expiración de su contrato", señalaron.

Manchester United make final contract decision on Antonio Valencia as contract deadline passes https://t.co/UUAgMW4LzL

Antonio Valencia to leave Man Utd; club decide not to trigger contract extension https://t.co/tDwcwLmIIp

— StrettyNews.com (@StrettyNews) March 1, 2019