UFC: Marlon ‘Chito’ Vera vs Frankie Sáenz, dónde ver la pelea, hora, fecha

La pelea de peso gallo entre Marlon ‘Chito’ Vera vs Frankie Sáenz se dará este 23 de marzo del 2019 en la Arena Brigestone en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Vera se encontró tres semanas en recuperación tras una infección viral.

En la última pela del ecuatoriano venció a el argentino Guidoel 17 de noviembre. Vera se impuso en el segundo asalto logrando la sumisión de, esto aconteció en tierras Gauchas.

Fight week is underway I’m prepared well, I’m pleased with myself. Nashville I’m coming back 💯 listo y contento con el trabajo que se ha hecho el sábado la tricolor se pondrá en alto 🇪🇨 https://t.co/ZQqpAjf3pO

— Chito Vera (@chitoveraUFC) March 18, 2019