Le quiso robar el celular a una luchadora del UFC y terminó con el rostro desfigurado

Polyana Viana es más conocida como La Dama de Hierro en la UFC. Aunque esta vez, esta luchadora de Artes Marciales Mixtas le hizo honor a su apodo cuando un ladrón la intentó robar. El sujeto intentó robarle su celular, pero no lo consiguió y a cambio de eso terminó golpeado e imploró que llamaran a la Policía porque terminó con el rostro casi desfigurado.

El suceso pasó el pasado domingo por la noche, cuando la peleadora hablaba por celular mientras esperaba un taxi en la puerta de su casa, ubicada en Jacapareguá, Río de Janeiro. En ese momento un hombre se le acercó y se puso detrás de ella e hizo como si le pusiera un arma en su espalda.

Polyana reaccionó y le advirtió al ladrón que la supuesta arma era muy suave. Entonces giró y le tiró dos trompadas y una patada al ladrón, lo que consiguió liberarlo. Con su agresor en el piso, Polyana se le lanzó encima y le aplicó una toma para inmovilizarlo.

"Cuando me percaté de su presencia, él ya estaba muy cerca de mí. Me preguntó la hora y aunque se la dije, no se fue. Así que oculté mi celular en mi cintura y luego él me quiso robar", relató Viana. Y siguió: "Luego de golpearlo, lo atrapé en un mata león y listo, se terminó la historia".

Lo curioso de la historia es que al llegar, los efectivos policiales comprobaron que el ladrón efectivamente no tenía una pistola en su poder. Sólo llevaba una réplica hecha en cartón.

El caso tuvo resonancia después de que Dana White, el presidente de la UFC, publicara un tuit con la cara de la luchadora y la del ladrón, acompañado por un mensaje que sintetiza lo ocurrido. "La de la izquierda es Polyana y el de la derecha es el hombre que intentó robarle. #muymalaidea".

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) January 7, 2019