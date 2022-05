Exmiembro del TAS habla sobre el caso Byron Castillo y dejó sin esperanza a Chile

El caso de Byron Castillo sigue dando de qué hablar tras el expediente que abrió la FIFA ante la denuncia de Chile por presunta falsa nacionalidad. Rápidamente los medios chilenos encendieron la esperanza que sancionen a Ecuador y que Chile pueda ingresar al Mundial. Sin embargo el caso Byron Castillo fue cerrado en Ecuador en el 2021 donde se ratificó que es ciudadano ecuatoriano.

De hecho, el Registro Civil de Ecuador respondió a la prensa chilena y afirmo que “Byron David Castillo Segura consta como ciudadano ecuatoriano en los registros físicos y digitales de la Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación del Ecuador”. Es decir un tema que está claro para las autoridades ecuatorianas.

¿Qué opina el exmiembro del TAS?

Gerardo Acosta, exmiembro del TAS (Tribunal de arbitraje deportivo) y doctor en derecho deportivo en una entrevista con el medio chileno “En cancha” habló sobre el tema.

Acosta es un abogado de Paraguay y explicó por qué la denuncia de Chile no puede ser viable.

“Este jugador inició un proceso en Ecuador para obtener el reconocimiento de que es ciudadano natural de ese país, que ha nacido en Ecuador. Ese procedimiento terminó con una sentencia judicial que reconoció su nacimiento y ordenó su inscripción en el Registro Civil. Ese acto jurídico, a partir de una sentencia judicial, forma parte del ordenamiento normativo interno de Ecuador y no ha sido objeto de ninguna apelación” — Gerardo Acosta

ahora espera las alegaciones de Ecuador, Castillo sigue entrenándose con el club de Guayaquil y dando a entender a los críticos que el que nada debe, nada teme. es desde hace tres semanas el futbolista de Ecuador del que más se habla debido a la denuncia que entabló Chile ante la FIFA por presunta falsa nacionalidad, una polémica que no es nueva y parecía ya cerrada para el jugador.

Castillo participó en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar. Directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) han dicho que consultaron previamente a la FIFA sobre el caso Castillo y recibieron la garantía de que todo estaba en orden para alinearlo.

El respaldo al jugador frente a las dudas le ha llegado hasta del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, quien aseguró recientemente que “Byron Castillo es más ecuatoriano que yo”. Además de la selección absoluta, Castillo también ha participado en calidad de ecuatoriano en las copas Libertadores y Sudamericana como jugador de Barcelona.

Informe jurídico ecuatoriano dice que la inscripción de Castillo "no existe" Fotografía cedida por ANFP que muestra el informe jurídico ecuatoriano que establece que el expediente de nacimiento del futbolista Byron Castillo no existe. Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento del defensor Byron Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que Efe tuvo acceso. Además, el informe asegura que no puede ser conferido al ser un "expediente inexistente". (ANFP/EFE/ANFP)

“Normalmente, la FIFA no juzga la veracidad de los documentos y deja eso a criterio de las autoridades jurisdiccionales nacionales. Por lo tanto, estimo, así como están las cosas, que la FIFA no va a dar curso o va a rechazar la protesta presentada por la Federación Chilena de Fútbol”, dijo Acosta al citado medio.

El abogado también asegura que la FIFA no podría hacer nada porque la decisión y los que juzgan la veracidad del los documentos son las autoridades del país.

“La FIFA no tiene la potestad de hacerlo y nunca lo ha hecho en el pasado. Cada vez que en las instancias jurisdiccionales de la FIFA se quiso cuestionar la validez o la falsedad de un documento, siempre los órganos jurisdiccionales de FIFA han respondido que la decisión sobre la falsedad o no de un documento corresponde a la autoridad pública de un país y que ellos no juzgan eso”. — Gerardo Acosta

Alineación indebida

Sobre la denuncia de alineación indebida dice que el término no cabe. “Para reclamarse la alineación indebida, el jugador no debe cumplir los criterios de elegibilidad establecidos en el reglamento y desde el momento que Castillo tiene un pasaporte ecuatoriano, que la autoridad jurisdiccional ecuatoriana declaró que nació en Ecuador y que es ecuatoriano, cumple con el criterio de elegibilidad. Habría alineación indebida si es que se demuestra que no es ecuatoriano, pero esa demostración no cabe en la jurisdicción de FIFA”.

Castillo sigue entrenándose con Barcelona SC y dando a entender a los críticos que el que nada debe, nada teme.

