¿Qué tiene que ver Perú en el caso Byron Castillo?

Informe jurídico ecuatoriano dice que la inscripción de Castillo "no existe" Fotografía cedida por ANFP que muestra el informe jurídico ecuatoriano que establece que el expediente de nacimiento del futbolista Byron Castillo no existe. Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento del defensor Byron Castillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que Efe tuvo acceso. Además, el informe asegura que no puede ser conferido al ser un "expediente inexistente". (ANFP/EFE/ANFP)