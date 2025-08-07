Líder de Damas Gratis se pronunció tras los actos violentos en el Movistar Arena

Lo que se anticipaba como una velada llena de música y diversión con el grupo de cumbia villera, Damas Gratis, terminó en una catástrofe. El espectáculo tuvo que ser cancelado a causa de los altercados que se produjeron tanto en el interior como en el exterior del Movistar Arena entre seguidores de diferentes equipos, quienes comenzaron peleas violentas que provocaron un caos absoluto en el lugar.

El alcalde de Bogotá informó que, como consecuencia de las peleas violentas, una persona terminó perdiendo la vida. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, declaró Galán en su cuenta de X.

Movistar Arena Videos muestran la batalla campal que obligó a cancelar el concierto de Damas Gratis en Bogotá, en el Movistar Arena. (Captura de pantalla)

En redes sociales, quienes estaban presentes en el Movistar la noche anterior comenzaron a difundir imágenes de una avalancha de personas que irrumpió por la puerta 5 del recinto, derribando puertas y causando daños en algunas áreas. En otras grabaciones, se observa cómo se enfrentan en la zona de platea, con grupos divididos, mientras que en otra área del lugar, se aprecia a personas en altercados con quienes estaban en el segundo piso.

¿Qué dijo Pablo Lescano de Damas Gratis sobre lo ocurrido en Bogotá?

Hasta ahora, los organizadores han mencionado que Pablo Lescano y su agrupación estaban muy afectados por lo ocurrido. Recientemente, el cantante expresó sus sentimientos a través de sus redes sociales, compartiendo una historia en la que se despedía del país.

“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, expresó Lescano junto a varias capturas de pantalla de mensajes de sus admiradores colombianos, quienes ofrecían disculpas por los desafortunados incidentes que empañaron la velada.

En la mayoría de los mensajes, los seguidores manifestaban que ver a él y a la banda era un verdadero sueño. Por otro lado, aún no se ha informado sobre cuándo Damas Gratis realizará su espectáculo en el Movistar Arena.