El hombre que murió en el Movistar Arena era gestor de paz entre hinchas

Las peleas violentas que tuvieron lugar la noche del 6 de agosto en el Movistar Arena resultaron en la muerte de una persona. La víctima fue Sergio Blaco, un seguidor de Santa Fe y miembro de La Guardia Albi-Roja Sur, aparentemente los enfrentamientos ocurrieron entre hinchas de Millonarios y Santa Fe.

De acuerdo con las declaraciones de Miguel París, quien fue periodista de Gol Caracol, "Sergio no habría estado involucrado en las riñas que se estaban presentando. Al contrario era gestor del programa “Aguante popular por la vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas." Aunque aún no se ha esclarecido la manera en que el hombre perdió la vida, según indicó el alcalde Galán, Sergio habría sido atropellado en las inmediaciones del Movistar Arena.

A través de las redes sociales, los amigos de la persona le han estado brindando una despedida final y publicando imágenes a su lado. Mientras algunos expresan su tristeza por lo sucedido, otros lo critican y sugieren que podría haber estado implicado en los disturbios que se llevaron a cabo anoche.

Además, Diego González, el dirigente de La Guardia Albi- Roja Sur, afirmó que no había presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá en las entradas al Movistar Arena y faltaban los controles de seguridad necesarios. Según el líder de la barra, esa carencia llevó a los altercados y a las claras imágenes de hombres y mujeres peleando con armas blancas dentro del lugar.

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis se pronunció ante las riñas en el Movistar Arena

Pocas horas atrás, el cantante expresó su sentir en las redes sociales, compartiendo una historia en la que se despedía del país. “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, dijo Lescano junto con algunas imágenes de pantallas mostrando mensajes de sus seguidores colombianos, quienes se disculpaban por los desafortunados eventos que empañaron la velada.

En la mayoría de los mensajes, los seguidores manifestaron que era un sueño hecho realidad ver tanto a él como al grupo. Por otro lado, aún no se ha informado la nueva fecha en la que Damas Gratis actuará en el Movistar Arena.