Violenta pelea en el Movistar Arena: nuevas imágenes salen a la luz

Videos muestran la batalla campal que obligó a cancelar el concierto de Damas Gratis en Bogotá, en el Movistar Arena.

Lo que sería una noche de fiesta con el cierre de la gira Colombia 2025 de Damas Gratis terminó en caos en el Movistar Arena de Bogotá. La presentación fue cancelada tras una batalla campal entre hinchas de fútbol que se enfrentaron dentro del recinto.

PUBLICIDAD

Una persona falleció en medio de la batalla campal antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá (Redes Sociales @DayanaHena90913)

Una noche de terror

El incidente ocurrió la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, minutos antes del concierto programado para las 21:00.

Según videos en redes sociales, grupos de barristas de equipos como Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga comenzaron a enfrentarse en graderías, pasillos y accesos del coliseo.

Intentó huir de la violencia, pero murió atropellado fuera del recinto

Sergio Blanco, de 29 años, fue identificado como la víctima fatal tras la violenta pelea registrada la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, durante el concierto de la banda argentina Damas Gratis, en el Movistar Arena de Bogotá.

Según versiones preliminares, Blanco fue perseguido por otros asistentes armados con cuchillos y botellas. Al intentar escapar, fue atropellado en las afueras del centro de eventos.

Uno de los videos más virales muestra a una mujer presuntamente armada con un cuchillo, participando en varias peleas. Testigos relataron que el pánico se apoderó del lugar, y muchos asistentes buscaron salir por temor a resultar heridos.

concierto de Damas Gratis en Bogotá Violencia opacó el concierto de Damas Gratis en Bogotá (Captura de pantalla)

El concierto fue cancelado

Frente a la violencia desatada, los organizadores decidieron cancelar el concierto de Damas Gratis, frustrando a miles de fanáticos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y enfatizó que la violencia no puede normalizarse.

Varias personas resultaron heridas y están siendo atendidas en centros hospitalarios. Mientras tanto, circulan nuevas imágenes y videos del momento exacto en que comenzó la pelea.