Cámaras captaron cómo robaron un equipo médico: lo sacaron como si nada

Un hecho repudiable conmocionó al cantón Paute, en Azuay. A plena luz del día, dos delincuentes robaron un ecógrafo portátil del Hospital Básico local. Ocurrió alrededor de las 15:00 del miércoles 6 de agosto, y el equipo sustraído es vital para atenciones en ginecología y cardiología.

¡Salieron con el equipo como si nada!

El robo fue descubierto por un médico ginecólogo, quien tras ausentarse brevemente para almorzar, regresó a su consulta y encontró vacío el espacio donde se ubicaba el ecógrafo marca EDAN.

Al revisar las cámaras de seguridad del hospital, se observó a dos sujetos, uno de ellos con el rostro parcialmente cubierto, salir con el equipo como si nada.

Cámaras captaron a los sospechosos

Con el apoyo de cámaras del Municipio de Paute, se logró identificar el vehículo en el que los antisociales escaparon, aparentemente rumbo a Azogues por la vía a Bulán. Además, la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional confirmó que los ladrones forzaron la cerradura para ingresar a la zona de equipos médicos.

Piden colaboración ciudadana

Vecinos del sector proporcionaron las placas y características del vehículo sospechoso, datos que ya forman parte del proceso investigativo. El Consejo Cantonal de Seguridad de Paute entregó inmediatamente los videos y colabora con las autoridades.

La Policía Judicial del Azuay investiga el caso y solicita a la ciudadanía que, si tiene información, se comunique al ECU 911 o con la Policía Nacional.