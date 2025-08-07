Noticias

Cámaras captaron cómo robaron un equipo médico: lo sacaron como si nada

Robo en hospital de Paute causa indignación

Ecógrafo robado en Paute, Azuay
Ecógrafo robado en Paute, Azuay
Por Adela Araujo

Un hecho repudiable conmocionó al cantón Paute, en Azuay. A plena luz del día, dos delincuentes robaron un ecógrafo portátil del Hospital Básico local. Ocurrió alrededor de las 15:00 del miércoles 6 de agosto, y el equipo sustraído es vital para atenciones en ginecología y cardiología.

El robo del ecógrafo ocurrió a plena luz del día en el Hospital Básico de Paute; cámaras de seguridad captaron a los sospechosos.
El robo del ecógrafo ocurrió a plena luz del día en el Hospital Básico de Paute; cámaras de seguridad captaron a los sospechosos.

¡Salieron con el equipo como si nada!

El robo fue descubierto por un médico ginecólogo, quien tras ausentarse brevemente para almorzar, regresó a su consulta y encontró vacío el espacio donde se ubicaba el ecógrafo marca EDAN.

Al revisar las cámaras de seguridad del hospital, se observó a dos sujetos, uno de ellos con el rostro parcialmente cubierto, salir con el equipo como si nada.

Cámaras captaron a los sospechosos

Con el apoyo de cámaras del Municipio de Paute, se logró identificar el vehículo en el que los antisociales escaparon, aparentemente rumbo a Azogues por la vía a Bulán. Además, la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional confirmó que los ladrones forzaron la cerradura para ingresar a la zona de equipos médicos.

Piden colaboración ciudadana

Vecinos del sector proporcionaron las placas y características del vehículo sospechoso, datos que ya forman parte del proceso investigativo. El Consejo Cantonal de Seguridad de Paute entregó inmediatamente los videos y colabora con las autoridades.

La Policía Judicial del Azuay investiga el caso y solicita a la ciudadanía que, si tiene información, se comunique al ECU 911 o con la Policía Nacional.

