“Con el servicio a la gente no se juega”: Alcalde de Cuenca notifica a siete operadoras de bus por falta de servicio

El Alcalde de Cuenca notificó a siete operadoras de transporte urbano por no cumplir rutas y frecuencias durante días recientes.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció este jueves 7 de agosto que siete operadoras de transporte urbano fueron notificadas por no brindar el servicio completo durante los últimos días, lo que generó malestar ciudadano.

PUBLICIDAD

Cristian Zamora Alcalde de Cuenca

“Con el servicio a la gente NO se juega”, escribió en su cuenta de X, tras recordar que las operadoras tienen el plazo legal para presentar sus descargos.

En caso de no justificarse, se aplicarán sanciones como multas, suspensión temporal o revocatoria del permiso de operación.

Zamora también advirtió:

“A la reincidencia aplicaremos la suspensión. Ya saben que a mí no me tiembla la mano”.

¿Qué pasó con el servicio?

La Cámara de Transporte de Cuenca (CTC), que agrupa a 475 buses, había decidido reducir horarios en las madrugadas y noches, en reclamo por un ajuste tarifario pendiente.

El presidente de la CTC, Diego Idrovo, días atrás, aseguró que la tarifa actual de 30 centavos, más 4 de subsidio municipal, no les permite operar de forma sostenible.

Cuenca El Alcalde de Cuenca notificó a siete operadoras de transporte urbano por no cumplir rutas y frecuencias durante días recientes. (Cortesía)

El martes por la noche y madrugada del miércoles, varios usuarios se quedaron sin unidades disponibles, lo que provocó quejas y denuncias en redes sociales.

PUBLICIDAD

Zamora enfatizó que la paralización de servicios públicos constituye un delito y que no permitirá presiones sin un análisis técnico.