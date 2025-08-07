Así será el feriado del 10 de Agosto en Azuay: una guía con todos los eventos

Así será el feriado del 10 de Agosto en Azuay

La provincia del Azuay se alista para vivir un feriado lleno de turismo, cultura, deporte y tradición. El 10 de Agosto de 2025 se celebra la conmemoración del Primer Grito de Independencia, y varios cantones azuayos han preparado una agenda diversa para recibir a turistas locales y nacionales.

Eventos destacados

Chordeleg: Playa del Sombrero – Delegsol

Escaramuza ecuestre | Viernes 8 de agosto, 10h00

| Viernes 8 de agosto, 10h00 Festival de Juegos Tradicionales | Viernes 8 de agosto, 12h00

| Viernes 8 de agosto, 12h00 Concierto de Máximo Escaleras | Domingo 10 de agosto, 20h00

| Domingo 10 de agosto, 20h00 Desfile cívico y cultural desde el barrio Siuquin | Domingo 10 de agosto, 09h30

Sígsig

Sigsig Fest 2025 con Grupo Coraza | Viernes 8 de agosto, 20h00 | Multicanchas del centro cantonal

Santa Isabel

Trail Race Carachula | Sábado 9 de agosto, 06h00 | Sector Shaglli (circuitos 5k y 10k)

Feriado del 10 de Agosto en Azuay Vive la aventura en la Carachula Trail Race, una carrera que te llevará a recorrer la increíble Ciudad de Piedra, un lugar lleno de misterio y belleza natural. (Cortesía)

San Fernando

Circuito Andes Pacífico Xtreme Busa | Domingo 10 de agosto, 08h00 | Laguna de Busa

Sevilla de Oro

Noche Cultural de Confraternidad Sevillana | Domingo 10 de agosto, 19h00 | Plaza cívica

Además, el cantón de Sevilla de Oro ofrecerá ferias gastronómicas el 9 de agosto, ideales para degustar la cocina tradicional del Azuay.

Oferta turística

La agenda completa de actividades, rutas, hospedajes y opciones gastronómicas se encuentra disponible en la página oficial Visit Azuay.

Los usuarios pueden acceder escaneando el código QR o directamente en el sitio web: https://visitazuay.com/

¿Por qué visitar Azuay en este feriado?

El Azuay se consolida como uno de los destinos preferidos para el turismo interno gracias a su variedad en naturaleza, deportes extremos, ferias gastronómicas, artesanías y cultura viva.

Este feriado del 10 de Agosto representa una oportunidad perfecta para conocer su riqueza y apoyar al turismo local.