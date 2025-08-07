Así será el feriado del 10 de Agosto en Azuay: una guía con todos los eventos

La provincia del Azuay se alista para vivir un feriado lleno de turismo, cultura, deporte y tradición. El 10 de Agosto de 2025 se celebra la conmemoración del Primer Grito de Independencia, y varios cantones azuayos han preparado una agenda diversa para recibir a turistas locales y nacionales.
PUBLICIDAD
Eventos destacados
Chordeleg: Playa del Sombrero – Delegsol
- Escaramuza ecuestre | Viernes 8 de agosto, 10h00
- Festival de Juegos Tradicionales | Viernes 8 de agosto, 12h00
- Concierto de Máximo Escaleras | Domingo 10 de agosto, 20h00
- Desfile cívico y cultural desde el barrio Siuquin | Domingo 10 de agosto, 09h30
Sígsig
- Sigsig Fest 2025 con Grupo Coraza | Viernes 8 de agosto, 20h00 | Multicanchas del centro cantonal
Santa Isabel
- Trail Race Carachula | Sábado 9 de agosto, 06h00 | Sector Shaglli (circuitos 5k y 10k)
San Fernando
- Circuito Andes Pacífico Xtreme Busa | Domingo 10 de agosto, 08h00 | Laguna de Busa
Sevilla de Oro
- Noche Cultural de Confraternidad Sevillana | Domingo 10 de agosto, 19h00 | Plaza cívica
Además, el cantón de Sevilla de Oro ofrecerá ferias gastronómicas el 9 de agosto, ideales para degustar la cocina tradicional del Azuay.
PUBLICIDAD
Oferta turística
La agenda completa de actividades, rutas, hospedajes y opciones gastronómicas se encuentra disponible en la página oficial Visit Azuay.
Los usuarios pueden acceder escaneando el código QR o directamente en el sitio web: https://visitazuay.com/
¿Por qué visitar Azuay en este feriado?
El Azuay se consolida como uno de los destinos preferidos para el turismo interno gracias a su variedad en naturaleza, deportes extremos, ferias gastronómicas, artesanías y cultura viva.
Este feriado del 10 de Agosto representa una oportunidad perfecta para conocer su riqueza y apoyar al turismo local.