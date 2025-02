Hallan sin vida al actor Gene Hackman y a su esposa Betsy Arakawa dentro de su casa

La leyenda de Hollywood, Gene Hackman, falleció a los 95 años en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. El actor, ganador de dos premios Óscar, fue encontrado sin vida junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en la madrugada de este 27 de febrero de 2025.

PUBLICIDAD

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó la trágica noticia al Santa Fe New Mexican, informando también sobre el hallazgo del perro de la pareja. Aunque las autoridades no han revelado las causas exactas de los fallecimientos, indicaron que, por el momento, no hay indicios de un crimen.

Eugene Allen Hackman, nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Reconocido por su versatilidad y carisma, Hackman protagonizó icónicas películas como ‘The French Connection’ y ‘Unforgiven’, por las que recibió sendos premios Óscar.

Gene Hackman (d) en un fotograma de la película 'Mississippi Burning' ('Arde Mississipi') de 1988. (./EFE)

Tras retirarse de la actuación en 2004, Hackman se dedicó a la escritura de novelas y a la pintura, actividades que desarrolló en su hogar de Santa Fe. Su pasión por la actuación surgió desde temprana edad, inspirado por figuras como James Cagney y Errol Flynn, y consolidada tras la actuación de Marlon Brando en ‘A Streetcar Named Desire’.

A principios de la década de 1960, Hackman inició su formación actoral en la Pasadena Playhouse de Los Ángeles, dando comienzo a una prolífica carrera que lo consagró como uno de los grandes actores de su generación.

La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción en el mundo del cine, donde Gene Hackman es recordado como un talento excepcional y una figura emblemática, de acuerdo con EFE