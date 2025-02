La última publicación de Michelle Trachtenberg, protagonista de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, Cazavampiros’

La repentina muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus roles en “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl”, ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. En medio del duelo, muchos han recurrido a su última publicación en Instagram, realizada apenas siete días antes de su fallecimiento.

Su última publicación

La publicación fue hace siete días y muestra a Trachtenberg en un evento, luciendo un vestido verde. En la descripción, la actriz escribió: “Quería verme como Tinkerbell”, acompañando el texto con el hashtag #Throwback y un corazón verde.

Esta imagen se ha convertido en un punto de encuentro para los fans, quienes han llenado la sección de comentarios con mensajes de despedida y condolencias.

La publicación adquiere un significado especial tras la noticia de su muerte, convirtiéndose en un recuerdo conmovedor para sus seguidores.

Trachtenberg fue una figura activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida y carrera con sus más de 800.000 seguidores en Instagram.

En los últimos meses, la actriz había sido objeto de comentarios sobre su aspecto en redes sociales, a los cuales ella respondió con firmeza, defendiendo su imagen y su salud.

La publicación final de Trachtenberg sirve como un recordatorio de su presencia en la vida de sus fans y su legado en la cultura pop.

Su trabajo en series icónicas como “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl” ha dejado una huella imborrable en la televisión.

Sobre su muerte

Trachtenberg falleció a los 39 años. La muerte no está siendo investigada como un crimen violento. Así reportó inicialmente por The New York Post este miércoles.

Trachtenberg fue encontrada en su apartamento en Nueva York, cerca de Columbus Circle. Las autoridades han indicado que no se sospecha de un crimen violento. Según ABC News, su madre encontró el cuerpo.

Fuentes cercanas sugieren que recientes complicaciones tras un trasplante de hígado podrían haber contribuido a su fallecimiento, apuntando a causas naturales.