Falleció Michelle Trachtenberg, protagonista de ‘Gossip Girl’ y ‘Buffy, Cazavampiros’

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles icónicos en series como “Buffy, la cazavampiros” y “Gossip Girl”, ha fallecido a la edad de 39 años. La muerte no está siendo investigada como un crimen violento. Así reportó inicialmente por The New York Post este miércoles.

Trachtenberg fue encontrada en su apartamento en Nueva York, cerca de Columbus Circle. Las autoridades han indicado que no se sospecha de un crimen violento. Según ABC News, su madre encontró el cuerpo.

Fuentes cercanas sugieren que recientes complicaciones tras un trasplante de hígado podrían haber contribuido a su fallecimiento, apuntando a causas naturales.

En los últimos meses, la actriz fue criticada por las publicaciones preocupantes que compartía en sus redes sociales, por su aspecto. Ella no tardó en salir a defenderse: “Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”.

Sus seguidores señalaron que no estaban criticando su apariencia, sino que estaban “preocupados” por ella. En Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, ha estado activa compartiendo imágenes de su carrera profesional hasta hace siete días.

Trayectoria

Trachtenberg inició su carrera a una edad temprana, apareciendo en “Ley y Orden”.

Saltó a la fama con papeles en series juveniles como “Las aventuras de Pete y Pete” y la película “Harriet, la espía”.

Su papel de Dawn Summers en “Buffy, la cazavampiros” consolidó su popularidad.

Interpretó a Georgina Sparks en “Gossip Girl”, un papel que retomó en la versión de 2022 de la serie.

Legado

Michelle Trachtenberg deja un legado significativo en la televisión y el cine, recordada por sus interpretaciones memorables y su presencia en la cultura pop.