Las razones de Jan Topic para declinar su candidatura a la Presidencia en 2025

El empresario guayaquileño, Jan Topic, emitió un comunicado en sus redes donde declina su precandidatura a la Presidencia de Ecuador en 2025. “Si el Ecuador está mal, no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos”, resume en su escrito.

PUBLICIDAD

Así lo dio a conocer este 20 de mayo confirmando que no participará en las elecciones generales del 9 de febrero de 2025 y expresó sus razones. Una de ellas, dijo que se trata por la estructura pública del país que “está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella”.

“Consistentemente he intentado servir al país—cumplir con mi obligación patriótica. Enlistarme en las FF.AA., la secretaría de seguridad con el ex presidente Guillermo Lasso, mi candidatura a la presidencia, e incluso trabajar con el gobierno actual. El país, realmente, cada vez está peor, pero la estructura pública está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella. En todo caso, yo he cumplido”, dijo como primera razón.

El excandidato también criticó al actual electorado. “Honestamente, no entiendo al electorado—dicen detestar al político que miente, pero en la práctica aplauden las mentiras y devoran las Fake News sin un céntimo de pensamiento crítico”, expresó y dijo que el Ecuador está mal porque a gran parte de los electores “les encantan los malos políticos”.

Por otro lado, Topic destacó las actividades del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por edificar su campaña en función de los logros alcanzados en el pasado, donde dijo que la forma de hacer campaña no es en TikTok.

Otra de las razones tiene que ver con su familia: “Y, por último, están mi esposa, mis hijos, las empresas y sus colaboradores. A ellos los puse en segundo lugar este último año, y les agradezco su amor y paciencia”.

Al final, Jan Topic deseó los mejores éxitos al país y al presidente Daniel Noboa, de quien rescató el no tranzar con los grupos delictivos. El excandidato era la carta del Partido Social Cristiano (PSC) para las próximas elecciones presidenciales del 2025.