Jan Topic en CNN: “Quieren controlar el territorio nacional y ni siquiera pueden con las cárceles”

Jan Topic ha puesto sobre la mesa su candidatura para las elecciones anticipadas en Ecuador. Topic, sin afiliación política, busca posicionarse en el tablero electoral y ha invitado a los ciudadanos y organizaciones políticas a ser parte de su proyecto como candidato presidencial.

El eje de su propuesta se basa en a seguridad. Como soldado ha combatido en Ucrania, Siria y África. Es economista, experto en seguridad internacional. En una entrevista en CNN con Fernando del Rincón dejó claro que su enfoque es la seguridad en el país.

La primera pregunta fue ¿qué le diferencia de un mercenario? por lo comentarios que se emiten en redes sociales. A lo que respondió que es parte del ejercito oficial de Francia porque tiene nacionalidad francesa y fue parte del ejército oficial de Ucrania.

“El perfil militar ayuda porque te empoderas de la lucha contra la delincuencia y la valentía para combatir en territorio”. Además mencionó que se complementa con conocimientos teóricos y de tecnología.

Enfoque en seguridad, ¿y lo económico?

Ante este cuestionamiento del periodista de CNN, Topic respondió que darle seguridad a la ciudadanía es la base. “La seguridad es la base para el empleo, es el piso que debe estar firme (...) Se debe regresar a la seguridad y sobre eso trabajaremos”.

A lo que Rincón le preguntó si con eso recuperaría la economía. Topic habló de dos aristas de la seguridad: La física (femicidios, en la frontera, en las cárceles) y la jurídica, “necesitamos respetar la inversión extranjera y local. Tomar el control de las fuerzas del orden con objetivos claves y medibles podemos mejorar la visión de este país”.

Sobre Bukele

“Lo respeto, pero lo que más admiro es la claridad del pensamiento. El plan de Bukele no es complicado, es simple y tiene métricas claras”, recalcó que lo que admira del presidente de El Salvador es la determinación y ejecutividad.

Mientras que en Ecuador “quieren controlar el territorio nacional y ni siquiera pueden tomar el control de las cárceles”

Sin partido político

Del Rincón le preguntó sobre la gobernabilidad, ya que sin ser parte de un partido, no tendría mayoría en la Asamblea. A lo que considera que si estamos como estamos no es por la Asamblea. “Toda la inestabilidad no se debe a la Asamblea, pero sí a la inoperancia en seguridad (...) Una de mis críticas al Gobierno es echarle la culpa a todo el resto de personas”. Así que su plan de seguridad considera que debe estar enfocado a las herramientas que pueden controlar.