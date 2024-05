Alias Guacho avisó del secuestro de los tres periodistas de El Comercio, según información desclasificada

La información desclasificada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) que fue entregada a los familiares del equipo periodístico de diario El Comercio en 2018 no indica datos relevantes o desconocidos por la opinión pública. Solo se confirma las razones por las que fueron asesinados cuando fueron secuestrados en la frontera con Colombia.

PUBLICIDAD

Se conoció que las autoridades del Gobierno del expresidente Lenín Moreno, sí fueron advertidas del asesinato del equipo de diario El Comercio. Alias Guacho, el cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, les quitó la vida porque no se concretó un canje con delincuentes que estaban detenidos en Ecuador y que pertenecían a esa organización delictiva.

“No se ha hecho justicia, ahora empieza la lucha por justicia”, lo mencionó la Secretaria de Comunicación.



En este marco el Gobierno del presidente @DanielNoboaOk, cumpliendo con la disposición de la @CorteConst, entregó la información a familiares del equipo periodístico del… pic.twitter.com/1AGEAfUQ19 — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) May 9, 2024

El 26 de marzo de 2018, en Mataje (San Lorenzo-Esmeraldas), a las 17:00, una hora y media después del secuestro del fotógrafo Paúl Rivas, el reportero Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra, alias Guacho comunicó este hecho a un oficial de la Policía de San Lorenzo.

Recomendados:

Alias Guacho

Él pretendió negociar la liberación del equipo periodístico con tres integrantes de su organización, entre ellos su sobrino, que estaba detenido en Ecuador. Por lo que advirtió a las autoridades ecuatorianas que iban a ser asesinados si no accedían a las condiciones interpuestas.

El 31 de marzo del mismo año, recibieron mensajes de WhatsApp de alias Guacho presionando al Gobierno. “Liberen a sus muchachos, que si no los sueltan, los matan hoy mismo”.

El Cosepe analizó esta amenaza e indicó que las autoridades de ese tiempo decidieron buscar alternativas legales para sacarles de la cárcel de Latacunga a los hombres de Guacho. Les enviaron videos de los presos, como una prueba para avanzar la negociación.

El 1 de abril, Guacho nuevamente envió mensajes por medio de su interlocutor: “Yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a mandar uno a uno en bolsas. Me libera a los muchachos y libero a sus periodistas”.

Moreno había creado un Comité de Crisis para afrontar el secuestro de los periodistas y los delegados se reunieron con los detenidos. El 3 de abril, el cabecilla nuevamente envió mensajes: “A mí no me da nada matarlos. Quiero ver a mis muchachos, mándeme videos”.

Al final, el canje no se concretó porque no se definió por la vía legal. El 7 de abril fue el último mensaje que Guacho mandó: “¿Para cuándo me libera a los muchachos o mato a los periodistas? Dígale a ese ministrillo del Interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar hoy, y a las tres le mando el video de uno de ellos muerto”.

El 1 de abril, alias Guacho remitió mensajes por medio de su interlocutor. “Yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a mandar uno a uno en bolsas. Me libera a los muchachos y libero a sus periodistas”.

Los delegados del Comité de Crisis, creado por Lenín Moreno, para este caso, se reunió con los detenidos. El 3 de abril llegaron nuevos mensajes: “a mí no me da nada matarlos. Quiero ver a mis muchachos, mándeme videos”.

El canje no se concretó porque no se definió la vía legal. El 7 de abril, llegaron los últimos mensajes. “¿Para cuándo me libera a los muchachos o mato a los periodistas? Dígale a ese ministrillo del Interior que lo tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar hoy, y a las tres le mando el video de uno de ellos muerto”.

El Cosepe presume que ese día asesinaron a Paúl, Javier y Efraín.