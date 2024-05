“Queremos que castiguen al Gobierno de Ecuador, no al pueblo” López Obrador se niega al acercamiento con Ecuador

La mañana del 7 de mayo de 2024, Manuel López Obrador,presidente mexicano, se pronunció acerca de su relación actual con Ecuador en “La Mañanera”, su rueda de prensa diaria y matutina, rechazando el acercamiento con el Gobierno de Daniel Noboa tras el ingresó a la Embajada de México por parte del Bloque de Seguridad ecuatoriano, solicitó la liberación del exvicepresidente y comentó sobre los avances la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

PUBLICIDAD

El Mañanero de AMLO (Captura de pantalla)

Aunque el Gobierno ecuatoriano se ha mostrado dispuesto a solucionar sus tensiones mediante algún diálogo, México no piensa lo mismo. El presidente mexicano negó tener un acercamiento entre ellos y espera una sanción no a los ciudadanos, sino al Gobierno: “Violaron nuestra soberanía y se violó el derecho de asilo. Eso es lo que estamos planteando y queremos que se castigue al Gobierno de Ecuador, no al pueblo de Ecuador, que es un pueblo hermano por este acto autoritario y prepotente, suspendiéndolo de Naciones Unidas. En tanto no ofrezcan una disculpa pública y, sobre todo, haga un compromiso de no repetición” afirmó.

Finalmente, AMLO declaró sobre los avances de la demanda realizada haciendo énfasis en repetidas ocaciones sobre la negación del acercamiento, pidió al gobierno de Noboa y a los demás países que México pueda dar asilo al exvicepresidente Jorge Glas, quien está en prisión, y actualmente se encuentra en huelga de hambre; “Queremos que le permita al expresidente Glas que pueda recibir el asilo que se le ofrece a México y que sea trasladado a México”.

Recomendados

El Mañanero de AMLO (Captura de pantalla)

Situación entre Ecuador y México

El 04 de abril de 2024, el presidente de México, López Obrador se pronunció de manera despectiva sobre las elecciones presidenciales de Ecuador en el mismo programa antes mencionado, ”La Mañanera”, molestando al presidente en funciones, Daniel Noboa.

Como consecuencia el Gobierno ecuatoriano declaró a Raquel Serur, exembajadora de México, como persona non grata dándole un plazo para abandonar al país. En medio de las tensiones diplomáticas, Jorge Glas estaba en el foco de atención, ya que tenía asilo político por parte del Gobierno mexicano y, al mismo tiempo, estaba condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana.

La noche del 5 de abril de 2024, para detener al exvicepresidente de la República, el Bloque de Seguridad ingresó a la Embajada de México, lo que provocó la ruptura de relaciones entre Ecuador y México hasta la fecha y una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).