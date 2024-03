Ecuatoriana Kristel Candelario fue sentenciada a cadena perpetua por abandonar a su bebé y provocar su muerte.

La ecuatoriana, Kristel Candelario, fue condenada a cadena perpetua por abandonar a su hija de un año y cuatro meses, por irse de vacaciones por 10 y dejarla a su suerte, indefensa, lo que provocó la muerte de la menor. Este lunes 18 de marzo de 2024 fue condenada por juez de Ohio en Estados Unidos.

La dejó sola en casa para irse de vacaciones Detroit y Puerto Rico. El magistrado Brendan J. Sheehan incluso negó a la mujer la posibilidad de acceder a libertad condicional. La autoridad judicial señaló que abandonó a su bebé aterrorizada, sola y desprotegida para que sufra: “la muerte más espantosa imaginable. Sin comida, sin agua, sin protección y tirada en sus propias heces”, expresó el Juez.

Kristel Candelario, de 31 años, abandonó a su hija de 16 meses de edad en su casa en Cleveland (Ohio). La infante falleció por deshidratación, por ello la fémina fue acusada por delito en primer grado; el padre de la bebé (un ecuatoriano) solicitó una visa humanitaria para recuperar los restos.

Recomendados

En una entrevista para Telemundo, Henry García (padre de la víctima) señaló que era su sangre y lo único que ha hecho hasta la fecha es llorar por el despiado hecho suscitado días atrás en Estados Unidos. “Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (...) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó al citado medio. El hombre pide una visa humanitaria al país norteamericano para recuperar el cuerpo de su hija y brindarle sepultura.

En un juicio que se desarrolló en julio de 2024, Candelario se declaró “no culpable” de los delitos federales que le impuso la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, la ecuatoriana fue la responsable de provocarr el deceso de la pequeña Jailyn, de tan solo 16 meses de nacida, a quien dejó sola y desprotegida a su suerte.