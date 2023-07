La madre ecuatoriana acusada de abandonar a su bebé y provocar su muerte, se declaró “no culpable”

Kristel Candelario es la madre que habría abandonado a su hija por irse de vacaciones durante 10 días. En un reciente juicio se declaró “no culpable” de los delitos federales que le impuso la justicia de Estados Unidos. Según se dio a conocer en días anteriores, la ecuatoriana es la presunta responsable de provar el deceso de la pequeña Jailyn, de tan solo 16 meses de nacida.

Candelario, de 31 años de edad, permanece en la cárcel del condado de Cuyahoga, bajo la fianza de un millón de dólares. El pasado jueves 29 de junio compareció ante un juez, según señalaron medios internacionales.

Esposada ingresó a la Corte donde se llevó a cabo su juicio. Vestida con el uniforme de presidiaria, escuchó la lectura de las acusaciones en su contra realizadas por la autoridad. Homicidio agravado, dos cargos de asesinato, agresión criminal y poner en riesgo la vida de un menor son los delitos que pesan sobre la mujer.

Pese a que la noticia se dio a conocer a nivel internacional, la ecuatoriana se declaró “no culpable”. Por medio de su abogado le dijo esto al magistrado.

Kristel Candelario será sometida a diversas evaluaciones psicológicas, mismas que deberán ser ejecutadas hasta el miércoles 5 de julio. En esa fecha, la Fiscalía anunciará a la justicia el acuerdo de culpabilidad o la fecha para un nuevo juicio.

Así habrían sucedido los hechos

Kristel Candelario, de 31 años, abandonó a su hija de 16 meses de edad en su casa en Cleveland (Ohio). La infante falleció por deshidratación, por ello la fémina fue acusada por delito en primer grado; el padre de la bebé (un ecuatoriano) solicitó una visa humanitaria para recuperar los restos.

En una entrevista para Telemundo, Henry García (padre de la víctima) señaló que era su sangre y lo único que ha hecho hasta la fecha es llorar por el despiado hecho suscitado días atrás en Estados Unidos.

“Era mi sangre, la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan (...) Lo único que me ha pasado es llorar y llorar”, comentó al citado medio.

El hombre pide una visa humanitaria al país norteamericano para recuperar el cuerpo de su hija y brindarle sepultura.