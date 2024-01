Cuenca: Inició el proceso de matriculación vehicular y se habilitaron varios puntos para el servicio

Cuatro son los centros de Matriculación vehicular en Cuenca los que se encuentran habilitados para los servicios de Matriculación Vehicular, así lo indicó Darío Ordoñez, gerente de la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP).

Recuerda que el impuesto al rodaje y el 2x1000 puedes cancelar en los puntos de Recaudación de:



✔️Terminal Terrestre

✔️Mayancela

✔️Capulispamba

✔️Misicata

Horarios para la matriculación vehicular en Cuenca

Los horarios de atención en los cuatro Centros de Matriculación son de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 de manera ininterrumpida, mientras que solo en Capulispamba y Mayancela la atención se extiende hasta el sábado de 8:00 a 12:00.

La Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP) ha dispuesto que todos los puntos estén listos para atender de manera inmediata a todos los usuarios.

Inició la matriculación vehicular en Cuenca (Cortesía)

Ordoñez, ha indicado que los ciudadanos para la matriculación vehicular se debe cumplir con los siguientes pasos:

1. Cancelar todos los valores pendientes: pago de la tasa de RTV, certificado de no adeudar a la EMOV EP, no mantener multas pendientes, estar registrado en la base de datos de RTV, no mantener infracciones de tránsito pendientes de pago con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), pago del impuesto al rodaje y pago de matrícula.

2. Ingresar a la página web de la EMOV www.emov.gob.ec y en el apartado: Agenda turno de RTV digitar la placa y número de chasis para luego elegir el centro de revisión de su preferencia. Una vez que el sistema valide todos los requisitos puede asistir a la hora y fecha establecida.

3. Una vez aprobada la RTV el vehículo quedará matriculado. Solo en los casos que su especie haya caducado, deberá acercarse a las ventanillas de Matriculación para la obtención de su nueva especie.

4. Los usuarios no necesitan realizar ningún trámite en línea.

Cuenca

Calendarización de matriculación vehicular:

En enero podrán acudir quienes por diferentes circunstancias no matricularon su vehículo en el 2023, y deseen adelantar el proceso y no esperar la calendarización.

Según el calendario establecido en febrero se matriculan los vehículos cuyo último dígito de la placa termina en uno, marzo en dos, abril en tres y así sucesivamente hasta noviembre que corresponde el dígito cero. Se recomienda a la ciudadanía realizar la matriculación a tiempo y evitar inconvenientes.

✔️Conozca la calendarización para la Matriculación y Revisión Técnica Vehicular.



Dato:

Durante el año 2023 un total de 104.367 vehículos acudieron a la Revisión Técnica Vehicular, mientras que de mayo a noviembre, un total de 42.051 vehículos fueron matriculados.