Lo que dijo Daniel Noboa, en la primera entrevista tras el asalto en TC Televisión: “No vamos a ceder”

Al menos una decena de personas, entre ellas dos policías asesinados a tiros en Nobol, Guayas, murieron hasta ahora en la ola de violencia sin precedentes desatada por organizaciones delictivas en Ecuador. El 9 de enero, delincuentes ingresaron a TC Televisión y las imágenes fueron transmitidas en vivo. Se conoció que los rehenes fueron liberados y los delincuentes atrapados en un inmediato accionar de la Policía Nacional.

Luego, el presidente de Ecuador emitió un decreto en el que se declara la existencia de un conflicto armado interno a nivel nacional y ordena a las fuerzas militares actuar para desmantelar 22 grupos del crimen organizado transnacional a los que ha declarado organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

Lo que dijo este miércoles Daniel Noboa

Este 10 de enero, Daniel Noboa dio la primera entrevista tras la grave crisis que se vivió ayer el país. Con un gran contingente de seguridad llegó a Radio Canela donde habló sobre los hechos del martes y dejando el claro mensaje que no doblegarán a su Gobierno.

Sobre el nuevo decreto. “Son objetivos militares, la persona que está a cargo es el Presidente de la República, pero todas las decisiones tácticas la harán los militares y hoy aplaudo la valentía de salir a las calles para contrarestar la ola de violencia que no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, que consistía en seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad, retomar el control, tener monitoreo con radares y drones para combatir el narcotráfico y terrorismo, tener presencia militar en las 5 rutas de exportacion de productos ecuatorianos más importantes”.

Advertencia a los jueces

“Consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas, también como parte de grupos terroristas, para ver si de esa manera quieren hacer fallos absurdos”. Noboa puso de ejemplo el caso de Colón Pico, en el que un juez lo había sacado seis veces de la cárcel.

“Todas esas personas serán consideradas como parte del terrorismo y este Gobierno está tomando las acciones necesarias que en los último años nadie los quiso tomar y para eso se requiere huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón”.

Sobre el control de las cárceles

“En el caso de Fito, en los últimos años, entraba y salía como perro por su casa y cuando se entera que vamos a mover a las cabezas de su comodidad, es que el tipo se larga. Antes se sentían cómodos y felices, hoy no quieren que se les rompa ese esquema de control”, dijo el Primer Mandatario sobre su fuga.

“Ahora, se quieren acoger al tratado de Ginebra, de los Derechos Humanos. Tienen 40 rehenes en una cárcel y hablan de Derechos Humanos los secuestradores”.

Sobre los recursos

“No estamos planificando una fiesta, esto es una medida extrema. Tenemos que recortar gastos, que lo tenemos en nuestra planificación. Tenemos asistencia internacional que la estamos aceptando. Perú, Argentina, Canadá, China, Rusia. A Colombia les dije que les enviaremos los 1 500 presos que tenemos en cárceles ecuatorianas. Tenemos asistencia internacional de parte de Israel, EE.UU. No puedo ahogar a la ciudadanía con impuestos, porque la gente quiere que la plata le alcance”.

Sobre Fito y Colón Pico

“Hemos ya procesado a las personas a cargo de la Penitenciaría del Litoral cuando se escapó Fito. Asimismo miembros de la Policía Nacional o las FF.AA. que traban cualquier operativo también serán depurados”, advirtió.

“Hace 7 meses hay artículos de todas las cosas que dije que iban a pasar. Cambiamos al Alto Mando del Comando Conjunto, 5 de 8 Generales de la Policía los sacamos, eran generales que fueron ascendidos en gobiernos pasados. (...) Esas cosas debían pasar al inicio para poder implementar un plan de seguridad”.

Sobre Fito, mencionó que se tomó lista la noche anterior y sí estaba ahí. “La ‘suite’ estaba llena de cosas cuando entramos, a las 7 de la noche se tomó lista. Puede ser que la falsificaron. Estamos en una cacería activa por Colón Pico, por Fito y por otros. Nos estamos moviendo. Sienten que la cosa es totalmente diferente. Ahora es terrorismo y cambia la dinámica”.

Sobre los guías penitenciarios y TC

“Es una medida de presión de los mismos terroristas, difunden imágenes para ver si pueden doblegar al Presidente. No vamos a ceder a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Son medidas para molestar al Gobierno (...) Me solidarizo 100% con el personal de TC entramos con todo. Logramos neutralizarlo muy rápido. No podemos ceder. Parte de las demandas de los delincuentes era no mover a los líderes terroristas, no construir las cárceles. No vamos a parar. Mañana mismo vamos a enseñar las dos cárceles”.

Con datos de EFE