El fuerte contingente policial que usa el presidente Noboa para protegerse en la crisis que vive Ecuador

El presidente Daniel Noboa cumplió con una agenda mediática este miércoles 10 de enero. El primer mandatario hizo referencia a colaboración política, nuevas cárceles y enfrentamiento con los grupos delictivos.

[ Se desconoce el estado de guías penitenciarios retenidos en las cárceles del país ]

Un factor que despertó la atención fue el contingente de seguridad que posee el presidente más joven de la historia de la República. Decenas de policías, así como guardaespaldas y militares estuvieron en los exteriores del medio de comunicación Canela.

Contingente policial del presidente Daniel Noboa API

Temas que tocó Noboa

Cambio de mandos

“Cambiamos al alto Mando del Comando Conjunto, 5 de 8 generales de la policía los sacamos. Eran generales que fueron ascendidos en gobiernos pasados. (...) esas cosas debían pasar al inicio para poder implementar un plan de seguridad.”

Contingente policial del presidente Daniel Noboa API

Sobre alias Fito

“Se tomó lista la noche anterior y sí estaba ahí. La suite estaba llena de cosas cuando entramos, a las 7 de la noche se tomó lista. Puede ser que falsificaron esa lista. Estamos en una cacería activa por Colón Pico, por Fito y por otros. Nos estamos moviendo. Sienten que la cosa es totalmente diferente. Ahora es terrorismo y cambia la dinámica”.

Fuerte contingente resguarda la seguridad del presidente Daniel Noboa mientras ofrece una entrevista en Radio Canela. pic.twitter.com/9NrYKNJgbz — Metro Ecuador (@MetroEcuador) January 10, 2024

Guías penitenciarios secuestrados

“Es una medida de presión de los mismos terroristas, difunden imágenes para ver si pueden doblegar al Presidente. No vamos a ceder a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas.

Son medidas para molestar al Gobierno. Me solidarizo 100% con el personal de TC entramos con todo. Logramos neutralizarlo muy rápido. No podemos ceder. Parte de las demandas de los delincuentes era no mover a los líderes terroristas, no construir las cárceles. No vamos a parar. Mañana mismo vamos a enseñar las dos cárceles”.