Jan Topic le responde a Daniel Noboa y mantiene su ofrecimiento de apoyo

Luego de las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre el ofrecimiento de ayuda por parte de políticos tras la declaratoria de estado de conflicto interno, Jan Topic, decidió responderle en su cuenta X.

Noboa fue interrogado sobre si aceptaría el apoyo del excandidato presidencial, Jan Topic, en temas de seguridad del país y el presidente respondió de manera contundente y mencionó que el político “no tiene experiencia en la política ni en confrontación de grupos terroristas”.

Respuesta de Jan Topic:

“Con el debido respeto hacia su cargo, me permito expresar mi preocupación respecto a la coherencia en sus declaraciones, tomando como referencia sus manifestaciones recientes (video adjunto). Y en relación a sus comentarios sobre mi hoja de vida, considero que no es digno de un Presidente divulgar información incorrecta, especialmente cuando esta puede ser fácilmente verificada. Sin embargo, le deseo el mayor de los éxitos en la gestión de nuestro país. Sabemos que no es tarea sencilla, pero confiamos en que sabrá enderezar el rumbo de manera pronta y eficaz. Por nuestro lado, siempre estaremos prestos a apoyar”, escribió adjuntando parte de la entrevista del primer mandatario.

Por su parte, Daniel Noboa enfatizó en que “confía en las Fuerzas Armadas y en la cooperación internacional”, respecto a las últimas decisiones que ha tomado.

