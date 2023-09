¿Primer eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador? Filtraron su foto con mandil negro

MasterChef Celebrity Ecuador se estrena en noviembre y ya se han filtrado cosas que cortan la emoción para el público. Aspecto que la producción debería cuidar, ya que en temporadas anteriores de la edición tradicional han dañado los finales.

[ Jamil Faour ex participante de MasterChef Ecuador salió en defensa de Luciana Guschmer: “No tienen idea de quien es” ]

La versión de famosos no será la excepción y ahora filtraron enredes sociales lo que podría ser o no el primer eliminado al portal el mandil negro. Pues, por más famoso que sea un participante, si no domina la gastronomía no podrá ganar.

¿De quién se trata?

Nada más y nada menos que el guapísimo Danilo Carrera. Un joven actor ecuatoriano de 34 año que residió en México y Estados Unidos por trabajo.

Danilo Carrera

También se ha destacado como presentador deportivo y en 2019 fue futbolista en el equipo Fuerza Amarilla de Machala.

El anuncio de su participación en el reality sorprendió a los seguidores y, desde ya, muchos lo señalan como “el más guapo de la temporada”.

¿Por qué puede salir eliminado?

No porque no destaque en la cocina. Los artistas deben cumplir sus otros compromisos y Carrera a inicios de septiembre firmó contrato con Telemundo para protagonizar varias producciones originales de Telemundo Global Studios que incluye, además, participaciones en programas de entretenimiento y especiales.

¿Cuándo empieza MasterChef Celebrity Ecuador?

Hace más de una semana que comenzaron las grabaciones y las expectativa creció aún más porque todo el público quiere ver a los famosos en acción.

Lo único que hasta el momento no ha sido confirmado es la fecha ni hora de estreno. Sin embargo, una de las participantes, Luciana Guschmer, filtró esa información. A las 21:00 del 20 de noviembre. Lo hizo es su podcast ‘Sorbito de opinió’, junto con Alex Vizuete y Viviana Salame.

La producción no ha salido ha desmentir pero tampoco a afirmar. Pero es mas que obvio, ya que la joven modelo indicó que le hicieron grabar la promo del programa varias veces.

Retos

Reto de la caja misteriosa.

Reto creativo.

Reto por equipos.

Reto de presión.

Reto de eliminación.

De igual manera, se espera la visita de chef que ofrecen en algunos capítulos, pequeñas demostraciones de trucos culinarios y de más que los participantes deberán aplicar.