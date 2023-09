Erika Vélez atraviesa pequeño inconveniente durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador

La presentadora estrella de MasterChef Celebrity Ecuador, Erika Vélez, atraviesa un pequeño percance durante las grabaciones del reality en Bogotá, Colombia.

[ Nachita de Ruales aparece en sus redes tras críticas por su participación en MasterChef Celebrity Ecuador ]

A través de sus historias contó que perdió un poco su espectacular voz, su herramienta de trabajo. “Aquí estoy, grabando un día más pero ahora sin voz”, dice.

Mencionó que los participantes se han burlado de ella (en buena onda). “La voz sensual de masterChef Celebrity”, escribió en la publicación.

Historias de Instagram de Erika Vélez

Aunque Vélez no dio más detalles sobre lo que le ocurre, todo apunta a que presenta disfonía, pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

En el adulto, la mayoría de las disfonías son causadas por hiperfunción vocal, que según la definición de la Real Academia Española, es la actividad de un órgano superior a la normal.

[ Macarena Valarezo reaparece y revela fotos inéditas de MasterChef Ecuador Celebrity ]

Esperamos que pronto recupere su voz y siga cautivando a los televidentes con su talento.

Reciente polémica

Hace poco, Vélez salió en defensa de los talentos que fueron criticados, tras ser convocados para participar en Masterchef Celebrity Ecuador.

Érika explicó en Instagram que ha escuchado comentarios en contra de los participantes, en los que aseguran que no son conocidos como para ser llamados celebridades del reality.

“Vale la pena investigar un poco más, saber qué han hecho, su recorrido, trayectoria. No es solo emitir una opinión desde no me gusta, y asegurar que un talento no haya hecho nada o que no sea reconocido”, dijo Vélez.

se refirió a quienes dicen que los talentos que invitaron a concursar no cocinan, pues nadie lo sabe, ya que no han vivido con dichos talentos como para asegurarlo.