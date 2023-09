Macarena Valarezo reaparece y revela fotos inéditas de MasterChef Ecuador Celebrity

El reality de cocina MasterChef Celebrity Ecuador está dando de qué hablar y aún no se estrena. Tras conocer quienes son los 23 participantes, las críticas no faltaron. Una de las sorpresas para este programa fue a presencia de Macarena Valarezo, política y ex Reina de Quito en 1992.

Luego de cinco meses de la trágica muerte de su esposo, el fundador de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, tras ser atropellado por un bus en Cumbaya, ‘Maca’ aceptó este gran reto de volver a estar en las pantallas de todo el Ecuador y en un reality de cocina.

“Después de muchos meses de angustia hoy empieza una etapa muy bonita! Que dure lo que tenga que durar, lista para fluir y feliz de conocer a tanta gente linda! (mis nuevos compañeritos 😆)Voy a vivirlo al máximo!!!”, escribió la participante adjuntando fotos inéditas.

En una de ellas, Macarena muestra su camerino, algo que no sucedía en el MasterChef Ecuador sin celebridades. En otra imagen, aparece con sus compañeros, quienes ya están con sus delantales blancos fuera de las cocinas.

En la foto se puede ver a Patricia Terán, Narcisa de Ruales, Nayelhi González, Hellen Quiñónez, Susi Hidalgo, Luciana Guschmer. En fin la foto es del team mujeres que son parte de las primera temporada.

En otra imagen, aprovechó para tomarse la foto con los guapos actores, Danilo Carrera y Felipe Carrera Huerta.

La primera temporada de MasterChef Ecuador Celebrity empezará en noviembre por Teleamazonas.