Jamil Faour ex participante de MasterChef Ecuador salió en defensa de Luciana Guschmer: “No tienen idea de quien es”

¡Ya hay fuego en la cocina! MasterChef Celebrity Ecuador aún no arriba a las pantallas de Teleamazonas, y sin embargo, ya tiene a la audiencia, participantes, ex participantes y reporteros, enfrentados. El reality de comida más visto del Ecuador promete romper récord de polémica.

Ha sido Luciana Guschmer, la protagonista de una de las primeras controversias de la venidera competencia de comida, la influencer se ha convertido en la manzana de la discordia y quien ha generado debate en redes y medios, querida por muchos, odiada por otros tantos, la modelo que ha sido tildada de “no tener la suficiente fama” para hacer parte del reality, ya tiene quien la defienda, nada más y nada menos que Jamil Faour.

El ex competidor y quien fue uno de los rostros más detonantes de las tendencias de la plataforma de ´X´ apareció en defensa de la creadora de contenido, augurando que ya veía venir los comentarios de “le falta humildad”.

“Leo comentarios negativos de @soyluguschmer y son de personas que no tienen idea de quien es. Ya los veo a todos cuando empiece #MasterChefCelebrityEC diciendo que le falta humildad. Deberían tomarse el tiempo de conocer a una persona antes de hablar estupideces”, escribió Jamil.

Comentarios negativos

En el programa Agárrate, varios de sus panelistas han mencionado que ella no es una celebridad. “Me da la impresión que ella está ahí por Andrés Guschmer (su padre), ojo la chica me parece guapa, talentosa, con carisma, pero siento que pesa mucho el apellido Guschmer para que ella esté ahí”, fueron las palabras de ‘el cuy de la farándula’.

Cometario que la influecer no pasó por debajo de la mesa y respondió con humor e ironía, haciendo un TikTok con varios añadidos.

En el audio que colocó se escucha decir, “para mí en este reality que se está preparando, no hay celebridades como tales, en MasterChef Celebrity está la hija el señor Andrés Guschmer, no me parece una celebridad, es una tiktoker y pare de contar”. En el video también se ve a Gigi Mieles y Anthony Swag.