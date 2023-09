Luciana Guschmer reacciona a las declaraciones de reporteros de farándula que dicen que ella no es una celebridad

MasterChef Celebrity Ecuador aún no se estrena, pero está dando mucho de qué hablar y claro que las críticas no podían faltar. En este caso, el blanco de los presentadores de farándula fue la creadora de contenido Luciana Guschmer.

En el programa Agárrate, varios de sus panelistas han mencionado que ella no es una celebridad. “Me da la impresión que ella está ahí por Andrés Guschmer (su padre), ojo la chica me parece guapa, talentosa, con carisma, pero siento que pesa mucho el apellido Guschmer para que ella esté ahí”, fueron las palabras de ‘el cuy de la farándula’.

Por su parte, la modelo y creadora e contenido, hizo un TikTok reaccionado con humor a otros comentarios.

En el audio que colocó se escucha decir, “para mí en este reality que se está preparando, no hay celebridades como tales, en MasterChef Celebrity está la hija el señor Andrés Guschmer, no me parece una celebridad, es una tiktoker y pare de contar”. En el video también se ve a Gigi Mieles y Anthony Swag.

En el mismo programa, al que regresó Mayra Jaime, opinó algo similar a sus compañeros. “Si ella no conoce a José Delgado, nosotros por qué la tenemos que conocer, quién es ella, en qué aporta, de qué sirve su contenido (...) En redes sociales cualquier persona se hace conocido sin tener talento. Ella no es una celebridad, el apellido pesa bastante”.

En los comentarios hay mensajes a favor y en contra, algunas personas apoyan a Mayra Jaime, pero otras no.

“Yo sin saber quienes hablan y queriendo ver MasterChef por los tres, y en especial la representación del paralelo A y B”, “Lu es lo máximo y la que soporte”, “es guapa la Lu y genera bastante contenido”, “Ni José Delgado se ataca tanto, incluso hasta llamó a Andrés Gushmer para felicitar a su hija”, son algunos de los comentarios.