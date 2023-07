SOS Galápagos: Sacar a los perros y gatos de la Isla Isabela mediante la adopción salvará a las iguanas marinas

“En todos sus sueños más hermosos, el ser humano no ha sabido jamás inventar nada que sea más bello que la naturaleza”. Uno de sus paraísos únicos en el mundo se encuentra frente a las costas de Ecuador, las Islas Galápagos, famosas por su extraordinaria biodiversidad y su papel histórico en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Sin embargo, este frágil ecosistema se ha estado enfrentando a una amenaza significativa: los animales invasores, debido a su proliferación masiva.

A lo largo de los años, diversas especies no nativas han sido introducidas en las islas, alterando el delicado equilibrio natural y poniendo en peligro la supervivencia de las especies endémicas que han evolucionado en aislamiento durante millones de años. Estos animales invasores compiten por recursos, predan a las especies nativas y modifican los hábitats, causando un impacto negativo en la flora y fauna únicas de Galápagos. Hablamos de los perros y gatos que están sueltos debido a dueños irresponsables que no los tienen bien resguardados en sus hogares.

Hace semanas se hizo viral en Puerto Villamil en la Isla Isabela, una denuncia ciudadana, donde un joven sostenía en sus manos una joven iguana muerta tras ser atacada por gatos y perros en época de eclosión de los huevos. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Todos los días hay imágenes desgarradoras de gatos cazando iguanas, sobre todo a las recién nacidas que se encuentran por la playa. Además, de perros mordiendo a los reptiles machos, y chivos en las rocas donde viven estas especies.

Metro Ecuador viajó hasta Puerto Villamil para conocer de cerca esta grave problemática y saber los esfuerzos que están haciendo las autoridades y organizaciones de conservación para controlar y erradicar estas especies invasoras. ¿Se está haciendo un buen trabajo? La comunidad de Isabela espera por acciones inmediatas.

Fue el activista y dueño del Pink Iguana Bar, Napoleón Frazier, quien hizo pública una situación sobre el ataque masivo de perros y gatos a las iguanas marinas en Puerto Villamil quien puso en jaque a las autoridades. De hecho, nos contó en una entrevista que todos los días se encuentra con escenas muy desgarradoras de especies endémicas atacadas.

“Lamentablemente me canso de filmar perros y gatos en esta isla, cosas que me duelen el corazón como animales muertos, también verlos corretear a iguanas grandes, para luego morderlas y jugar con ellas. Sin embargo, creo y necesitamos hacer más denuncias para ser escuchados y que se tomen acciones”

Frazier denuncia que las iguanas marinas están en constante peligro todo el año. “Todo el tiempo son asesinadas. Durante la temporada de apareamiento, anidación y eclosión de los huevos. Me da mucha impotencia ver a un perro morderla y que el reptil no pueda hacer nada”, comenta y agrega que la fauna urbana desplaza e impide el ciclo reproductor y de crecimiento de esta especie endémica.

“Lo más duro es en la época de eclosión de los huevos, cuando están naciendo los bebés y tratan de esconderse de sus depredadores naturales: aparecen muertas, atropelladas en las calles, en las playas”, dijo Frazier quien enfatizó que es cuándo más necesitan protección de todos ya que cuando nacen, suelen correr por las calles desorientadas en busca de acantilados o sitios rocosos bañados por el mar buscando un hogar.

Una de las principales zonas de anidación de las iguanas marinas se encuentra en Cuna del Sol, playa turística de Puerto Villamil, por lo tanto es vulnerable al ataque de la fauna urbana. La denuncia de Frazier puso en el ojo del huracán a la isla y acaparó los titulares de la prensa nacional e internacional sobre lo que está pasando con el patrimonio de la humanidad.

La alcaldía de Alfredo Morocho sí se encuentra trabajando ante esta grave situación pero indicaron que este problema tiene décadas y seguirá siendo un dolor de cabeza si no se toman decisiones en conjunto. Por el momento, indicaron que no tienen datos de cuantas mascotas viven en la isla pero trabajan para conseguirlo.

Kenya Escobar, comisaria municipal, indicó que se realizan controles sorpresa para evitar que las mascotas deambulen por las calles y por la playa. De hecho, lo hacen en conjunto con la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) y la Policía Nacional. Además, de realizar campañas de esterilización cada mes y la implementación de multas del 30% del salario básico de la provincia. “Empezamos con los perros y hemos tenido resultados positivos durante los operativos para que la gente concientice ya que hemos sido muy exigentes”, indicó.

Sin embargo, para Napoleón Frazier, las medidas de conservación que están haciendo las autoridades no están funcionando.

No sirve de nada abrir una clínica todos los meses para esterilizar a los perros y gatos, si sus dueños los dejan sueltos. No sirve de nada multar las veces que sea por encontrar un perro en la calle, si el dueño luego se cansa y lo abandona al Municipio. Esto no se soluciona porque los animales invasores no salen de la isla.

— Napoleón Frazier